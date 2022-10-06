Оценки за матч Реал – Шахтер. Степаненко был худшим на поле

В поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч. Худшим на поле из игроков, вышедших со старта, был хавбек «горняков» Тарас Степаненко.

Оценки Sport.ua за матч «Реал» – «Шахтер» – 2:1:

Замены «Реала»: Камавинга – 6,0; Асенсио – б/о.

Замены «Шахтера»: Петряк – 5,5; Сикан – 5,5; Траоре – б/о; Джурасек – б/о.