Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы могли сделать счет 2:2»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Предполагаю, что среди тех, кто борется сейчас за свободу Украины, много болельщиков «Шахтера». Меньшее, что мы можем для них сделать. - это дать повод гордиться собой, показав свою конкурентоспособность. Думаю, сегодня болельщики «Шахтера» горды тем, как мы играли и в какой-то мере выстояли.

Матч в Варшаве на следующей неделе соберет много украинских болельщиков. Будет непросто, но мы должны показать, чего стоим. Постараемся победить, и снова ключом к успеху будет яростное сопротивление. Вне всяких сомнений у нас есть молодые талантливые игроки, здесь мы достойно провели матч, так что можем и дальше удивлять другие команды, как это уже произошло с «Лейпцигом» и «Селтиком».

«Реал» заслуженно победил, мог забить больше, и это мы признаем. Но мы играли смело, рисковали и, в конце концов, не просто проиграли с разницей в один мяч, а могли сделать счет 2:2. Нам необходимо утвердиться в той мысли, что если будем так играть против сильнейших, то сможем добиться большего в матчах с командами уровнем пониже.

Дя нас это - опыт. Мы терялись при комбинациях соперников, потому что в этом им нет равных. В самом начале можно было заметить, что мои игроки немного нервничали. Это приводило к тому, что мы не могли выполнить даже несколько простых передач, а в игре против «Реала» это фатально», - сказал Йовичевич.