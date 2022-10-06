Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы расслабляемся только в подходящие для этого моменты»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Было важно контролировать ситуацию в группе для того, чтобы нам было проще сосредоточиться на выступлении в испанской лиге. Я немного поменял позицию Родриго на поле, чтобы он мог больше смещаться в центр и тем самым создавал трудности центральным защитникам «Шахтера», которые умело обращаются с мячом. Смена его позиции пошла на пользу атаке, а сама идея заключалась в том, чтобы активнее прессинговать «Шахтер» и делать это эффективнее.

Знаю, что команда у меня расслабляется только в подходящие для этого моменты. Когда нельзя, этого никто не делает. Сегодня все было нормально - я доволен тем, что моя команда сыграла хорошо: Феде Вальверде играл хорошо, Кроос хорошо контролировал процесс владения мячом... Очевидно, что очень важна интенсивность, но невозможно же всегда быть совершенными.

Мы несколько сбавили в интенсивности, почувствовав себя комфортно, и в перерыве мне следовало всем напомнить, что игра еще не закончена. Мы часто выдавали фрагменты хорошего футбола, но получился один из тех опасных матчей, в которых, если не забиваешь то, чего заслуживаешь, тебя на этом могут подловить.

Я удовлетворен. Мы играли довольно хорошо. Наш соперник - тоже. Думаю, нам недоставало аккуратности перед чужими воротами. Но ключевое всегда - это именно создавать много голевых моментов, что мы и делали», - сказал Анчелотти.