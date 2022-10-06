Руслан БАБЕНКО: «Матч будет сложным, но рассчитываем на 3 очка»

Украинский полузащитник клуба «Днепр-1» Руслан Бабенко поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура Лиги конференций против «Вадуца»:

– Как помогла команде победа над «Аполлоном»?

– Конечно, для нас это была первая историческая победа в еврокубках. Она подняла нам и нравственный дух, и мы поверили в себя. Надеюсь на то, что мы и завтра сумеем достичь положительного для себя результата.

– Насколько вы сумели ознакомиться с соперником?

– Мы познакомились с их игрой – это очень боевая команда. Соперник непрост, ведь в квалификации «Вадуц» прошел и австрийский «Рапид», и хорошего соперника из Турции. У них есть очень хорошие два центральных полузащитника. Это для нас будет очень трудный матч, но мы обычно рассчитываем на то, что сумеем взять три очка.

– Считаете ли вы, что сейчас вы переживаете новую футбольную жизнь?

– Да, возможно, сейчас самый лучший этап моей карьеры. Сейчас играю в команде из моего родного города. Пробую наслаждаюсь игрой и каждой тренировкой. Надеюсь, что так будет и дальше.

– Задумываются ли в команде уже о выходе из группы?

– Да, конечно, мы где-то это держим в голове, но для нас самая важная игра всегда следующая, и не важно где именно – в еврокубках или чемпионате. Постоянно настраиваемся на ближайшую игру.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая назначена на этот матч.