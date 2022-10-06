Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан БАБЕНКО: «Матч будет сложным, но рассчитываем на 3 очка»
Лига конференций
06 октября 2022, 00:28 |
141
0

Руслан БАБЕНКО: «Матч будет сложным, но рассчитываем на 3 очка»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал предстоящий матч против «Вадуца»

06 октября 2022, 00:28 |
141
0
Руслан БАБЕНКО: «Матч будет сложным, но рассчитываем на 3 очка»
СК Днепр-1. Руслан Бабенко

Украинский полузащитник клуба «Днепр-1» Руслан Бабенко поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура Лиги конференций против «Вадуца»:

– Как помогла команде победа над «Аполлоном»?

– Конечно, для нас это была первая историческая победа в еврокубках. Она подняла нам и нравственный дух, и мы поверили в себя. Надеюсь на то, что мы и завтра сумеем достичь положительного для себя результата.

– Насколько вы сумели ознакомиться с соперником?

– Мы познакомились с их игрой – это очень боевая команда. Соперник непрост, ведь в квалификации «Вадуц» прошел и австрийский «Рапид», и хорошего соперника из Турции. У них есть очень хорошие два центральных полузащитника. Это для нас будет очень трудный матч, но мы обычно рассчитываем на то, что сумеем взять три очка.

– Считаете ли вы, что сейчас вы переживаете новую футбольную жизнь?

– Да, возможно, сейчас самый лучший этап моей карьеры. Сейчас играю в команде из моего родного города. Пробую наслаждаюсь игрой и каждой тренировкой. Надеюсь, что так будет и дальше.

– Задумываются ли в команде уже о выходе из группы?

– Да, конечно, мы где-то это держим в голове, но для нас самая важная игра всегда следующая, и не важно где именно – в еврокубках или чемпионате. Постоянно настраиваемся на ближайшую игру.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая назначена на этот матч.

По теме:
Днепр-1 – Вадуц. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – Вадуц
Валерий ГОРОДОВ: «Вадуц – опытная еврокубковая команда. Будет сложно»
Днепр-1 Руслан Бабенко Вадуц Днепр-1 - Вадуц Лига конференций пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
Футбол | 05 октября 2022, 17:26 9
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом

Юные «горняки» пропустили сразу шесть голов

Андрей ВОРОБЕЙ: «Почему бы Шахтеру не попробовать обыграть Реал?»
Футбол | 05 октября 2022, 15:57 5
Андрей ВОРОБЕЙ: «Почему бы Шахтеру не попробовать обыграть Реал?»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Почему бы Шахтеру не попробовать обыграть Реал?»

Экс-нападающий «Шахтера» и сборной Украины – о предстоящем матче «горняков» с мадридским «Реалом»

Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Футбол | 05.10.2022, 05:40
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Футбол | 05.10.2022, 11:16
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут
Футбол | 05.10.2022, 23:06
ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут
ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
04.10.2022, 16:05 3
Футбол
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
04.10.2022, 23:59 2
Футбол
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 9
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
05.10.2022, 06:17
Футбол
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 6
Футбол
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
04.10.2022, 11:19
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
05.10.2022, 01:50 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности