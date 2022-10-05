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Лига конференций
05 октября 2022, 22:50 | Обновлено 05 октября 2022, 23:49
235
0

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – Вадуц

Хорватские судьи будут работать на матче Лиги конференций с участием украинского клуба

05 октября 2022, 22:50 | Обновлено 05 октября 2022, 23:49
235
0
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – Вадуц
Instagram. Фран Йович

Матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» рассудит хорватская бригада арбитров.

Главным судьей матча будет Фран Йович.

Его ассистентами стали Хрвое Радич и Лука Пушич.

Четвертый арбитр – Дарио Бел.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву

Ранее Валерий Городов поделился мыслями о предстоящем матче днепровского клуба.

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Днепр-1 Вадуц Днепр-1 - Вадуц Лига конференций судейские назначения Фран Йович
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Источник Sport.ua
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