Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – Вадуц
Хорватские судьи будут работать на матче Лиги конференций с участием украинского клуба
Матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» рассудит хорватская бригада арбитров.
Главным судьей матча будет Фран Йович.
Его ассистентами стали Хрвое Радич и Лука Пушич.
Четвертый арбитр – Дарио Бел.
Отметим, что матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву
Ранее Валерий Городов поделился мыслями о предстоящем матче днепровского клуба.
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