Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – Вадуц

Матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» рассудит хорватская бригада арбитров.

Главным судьей матча будет Фран Йович.

Его ассистентами стали Хрвое Радич и Лука Пушич.

Четвертый арбитр – Дарио Бел.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву

Ранее Валерий Городов поделился мыслями о предстоящем матче днепровского клуба.