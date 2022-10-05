Валерий ГОРОДОВ: «Вадуц – опытная еврокубковая команда. Будет сложно»

Тренер украинского клуба «Днепр-1» Валерий Городов дал пресс-конференцию накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций против «Вадуца»:

– «Вадуц» – опытная еврокубковая команда. Они каждый год играют в евротурнирах. То, что они прошли такие команды, как «Коньяспор» и «Рапид» говорит о многом. Это амбициозная, добротная, квалифицированная команда, и нам будет завтра сложно. Но мы идем шаг за шагом и каждая игра для нас есть опыт. Надеюсь, что завтра у нас будет хорошее настроение.

– В каком состоянии команда и есть ли те, кто не сможет завтра сыграть?

– Да, у некоторых игроков есть повреждения, но до матча еще сутки, так что завтра увидим.

– Стоит ли задача перед клубом победить в УПЛ и Лиге конференций?

– Мы в каждой игре надеемся на победу и идем шаг за шагом, от матча к матчу.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.