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  4. Главный тренер Ренна: «Динамо сейчас не в лучших условиях, но будет сложно»
Украина. Премьер лига
05 октября 2022, 22:20 | Обновлено 05 октября 2022, 22:26
352
2

Главный тренер Ренна: «Динамо сейчас не в лучших условиях, но будет сложно»

Бруно Женезьо рассказал о предстоящем матче ЛЕ против киевского «Динамо»

05 октября 2022, 22:20 | Обновлено 05 октября 2022, 22:26
352
2
Главный тренер Ренна: «Динамо сейчас не в лучших условиях, но будет сложно»
Instagram. Бруно Женезьо

Главный тренер французского «Ренна» Бруно Женезьо дал пресс-конференцию накануне домашнего матча с киевским «Динамо» в матче 3-го тура Лиги Европы:

«Текущая ситуация, конечно, неидеальна для них: война, отсутствие стабильных условий для тренировок, постоянные переезды. Не лучшие условия для игры в футбол, но, несмотря ни на что, они по-прежнему очень хорошие футболисты, и «Динамо» — отличный клуб, который всегда выпускал очень хороших игроков. Я думаю, что в данный момент они хотят еще больше показать, что они сильные люди. Ожидаем очень сложное противостояние. Это очень слаженная команда с тренером с большим международным опытом.

За нас будут болельщики, еще более многочисленные, чем на игре против «Фенербахче». Знаю, что наш клуб пригласил на игру 200 украинских беженцев. Считаю, что это очень хороший жест. Очевидно, что все мы солидарны с украинцами. То, что происходит сейчас у них дома, не нормально. Но прежде всего, для нас завтра футбольный матч против команды, которая покажет себя качественно и которую будет сложно обыграть».

Отметим, что матч 3-го тура Лиги Европы между «Ренном» и «Динамо» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Бруно Женезьо Ренн - Динамо Лига Европы пресс-конференция Динамо Киев Ренн
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Источник Динамо Киев от Шурика
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Да не будет никаких проблем у Рена с Динамо.
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