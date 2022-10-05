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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Каждый матч для нас – это битва»
Лига Европы
05 октября 2022, 21:20 |
346
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Каждый матч для нас – это битва»

Вингер киевского «Динамо» поделился мыслями о предстоящем матче ЛЕ против «Ренна»

05 октября 2022, 21:20 |
346
1
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Каждый матч для нас – это битва»
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник «Динамо» Киев Виктор Цыганков принял участие в пресс-конференции перед выездным матчем 3-го тура группового раунда Лиги Европы с «Ренном»:

– Четыре года назад «Динамо» уже встречалось с «Ренном» в рамках Лиги Европы, и одержало тогда две победы, позволившие выиграть группу. Помните ли вы эти матчи и считаете ли предстоящие спаренные встречи с «Ренном» также ключевыми в розыгрыше еврокубка?

– Тогда я участвовал в киевском матче, а вот в Ренне не играл. Могу сказать, что «Ренн» – это очень хорошая команда. На этом уровне соперники не прощают ошибок. Поэтому мы будем играть только на победу. У нас не лучшая ситуация в группе, но впереди два матча с «Ренном», в которых мы можем все поправить.

– По вашему мнению, каким будет завтрашний матч?

– Как я уже сказал, мы будем играть на победу, другого выбора у нас нет. Необходимо исправлять турнирную ситуацию в завтрашней игре.

Какой игрок в составе «Ренна» представляет наибольшую угрозу?

– Все молодые игроки «Ренна» очень техничные, быстрые и агрессивные. Чемпионат Франции – это совсем другой уровень по сравнению с украинским первенством. Однако мы играем для своей страны, для наших защитников, поэтому каждый матч для нас – это битва. Завтра мы будем сражаться для наших болельщиков, наших защитников и нашей страны.

Является ли футбольный матч Лиги Европы важным событием для Украины?

– Конечно! Наши защитники любят футбол и смотрят матчи. Это для них своеобразная отдушина. Если мы сможем выиграть, то это доставит радость как им, так и всему украинскому народу.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги Европы между «Ренном» и «Динамо» состоится уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Источник ФК Динамо Киев
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