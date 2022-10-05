ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу встретился с журналистами на стадионе «Роазон Парк» накануне поединка 3-го тура Лиги Европы УЕФА с французским «Ренном», который пройдет во Франции 6 октября.

«Ренн» – это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с Динамо. Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с Фенербахче они сделали то же, что и Шахтер 15 лет назад.

Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в дороге, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся принести удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время.

Динамо – это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку. Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное для этого.

Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с Фенербахче мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова».