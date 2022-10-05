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  4. ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Лига чемпионов
05 октября 2022, 21:05 | Обновлено 05 октября 2022, 21:22
2755
9

ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»

Коуч «Динамо»: «Игроки все время находятся в пути, не видят свои семьи»

05 октября 2022, 21:05 | Обновлено 05 октября 2022, 21:22
2755
9
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу встретился с журналистами на стадионе «Роазон Парк» накануне поединка 3-го тура Лиги Европы УЕФА с французским «Ренном», который пройдет во Франции 6 октября.

«Ренн» – это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с Динамо. Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с Фенербахче они сделали то же, что и Шахтер 15 лет назад.

Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в дороге, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся принести удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время.

Динамо – это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку. Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное для этого.

Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с Фенербахче мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова».

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Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Ренн Мирча Луческу пресс-конференция
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 9
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Lesovij7
Хватит ныть, ты задолбал, самый слабый чемпионат , а ты фу Львов и Минай 1-0 еле обыгрываешь, в Ле на последнем месте, Кипру проигрываем.
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+4
Михайло Кудієнко
Циган готує відмазки заздалегідь... 
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+2
VK-Sport
Давайте будемо реалістами, завтра Динамо програє. Не від того, що ночують поза містом.
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+1
nick07
Х*повному танцюристу яйця заважають, Луческу - функціонери та менеджери клубу?
Ответить
-1
igor shmuylo
Обратно проиграют не команда, стадо бара.в
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-2
mayakovskiy1
Цыган с каждым годом все более жалкий. Говорит Ренн на одном уровне с Динамо)))
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-4
Veter
Ща заплачу    Могли бы снять квартиры. Мы так туристами ночевали в Алупке. По 3 чела в спальне.
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-4
jugulator
Пiсля матчу Луческу як завжди буде нити про суддiв.
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-6
.Zport
Мабуть дід, за останню добу багато начитавля донецьких соплівих нитиків - сирну, їововіча, дєнісова, ахмєтова
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-7
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