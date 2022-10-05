Эрик ТЕН ХАГ: «3:6 от Манчестер Сити – это была проверка реальностью»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил поражение 3:6 от «Манчестер Юнайтед» в дерби:

«Это был трудный день. Мы проанализируем случившееся. Это была проверка реальностью, нам нужно извлечь из этого уроки и продолжать.

Неудачи случаются. Мы обыграли «Арсенал», мы обыграли «Ливерпуль», а в воскресенье у нас был плохой день на работе. «Сити» был лучше, мы должны это принять, но мы не можем смириться с нашим неприемлемым выступлением.

Мы уважаем соперника, но будем придерживаться нашей философии и принципов. С «Ман Сити» случилась проверка реальностью. Так что спасибо Пепу и «Сити» за урок. Кое-что мы должны делать намного лучше».