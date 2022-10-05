Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «3:6 от Манчестер Сити – это была проверка реальностью»
Англия
05 октября 2022, 18:58 | Обновлено 05 октября 2022, 18:59
123
0

Эрик ТЕН ХАГ: «3:6 от Манчестер Сити – это была проверка реальностью»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о поражении в дерби

05 октября 2022, 18:58 | Обновлено 05 октября 2022, 18:59
123
0
Эрик ТЕН ХАГ: «3:6 от Манчестер Сити – это была проверка реальностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил поражение 3:6 от «Манчестер Юнайтед» в дерби:

«Это был трудный день. Мы проанализируем случившееся. Это была проверка реальностью, нам нужно извлечь из этого уроки и продолжать.

Неудачи случаются. Мы обыграли «Арсенал», мы обыграли «Ливерпуль», а в воскресенье у нас был плохой день на работе. «Сити» был лучше, мы должны это принять, но мы не можем смириться с нашим неприемлемым выступлением.

Мы уважаем соперника, но будем придерживаться нашей философии и принципов. С «Ман Сити» случилась проверка реальностью. Так что спасибо Пепу и «Сити» за урок. Кое-что мы должны делать намного лучше».

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном»
КАРРАГЕР: «Мбаппе или Холанд» – это новая версия «Месси или Роналду»
Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро получит место в команде естественным образом»
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей
Футбол | 05 октября 2022, 16:59 0
Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей
Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей

Главный арбитр – Хосе Мария Санчес

Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Футбол | 05 октября 2022, 11:16 11
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру

Хорвата также неприятно удивила позиция ФИФА

«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
Бокс | 04.10.2022, 19:28
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Бокс | 05.10.2022, 13:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 05.10.2022, 01:50
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
03.10.2022, 19:55
Другие виды
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
05.10.2022, 09:25 4
Футбол
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
04.10.2022, 23:59 2
Футбол
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
03.10.2022, 21:10 7
Другие виды
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
04.10.2022, 00:05 5
Война
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
04.10.2022, 16:05 3
Футбол
Тедди АТЛАС – о вероятном бое Усика с Джойсом: «Это будет ад»
Тедди АТЛАС – о вероятном бое Усика с Джойсом: «Это будет ад»
04.10.2022, 00:57
Бокс
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
05.10.2022, 05:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности