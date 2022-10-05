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Лига Европы
05 октября 2022, 18:21 | Обновлено 05 октября 2022, 18:47
511
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо

Поединок состоится в четверг, 6 октября

05 октября 2022, 18:21 | Обновлено 05 октября 2022, 18:47
511
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо
ФК Динамо

В четверг, 6 октября, «Динамо» сыграет в поединке третьего тура Лиги Европы против «Ренна». Поединок состоится в Ренне на стадионе «Роажон Парк». Испанский арбитр Хосе Мария Санчес даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Ренн – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ренн – Динамо.

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Источник Sport.ua
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