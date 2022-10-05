Лига Европы05 октября 2022, 18:21 | Обновлено 05 октября 2022, 18:47
511
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо
Поединок состоится в четверг, 6 октября
05 октября 2022, 18:21 | Обновлено 05 октября 2022, 18:47
511
0
В четверг, 6 октября, «Динамо» сыграет в поединке третьего тура Лиги Европы против «Ренна». Поединок состоится в Ренне на стадионе «Роажон Парк». Испанский арбитр Хосе Мария Санчес даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.
Ренн – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ренн – Динамо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2022, 20:31 2
Главный тренер мадридцев – о нынешнем составе команды
Футбол | 05 октября 2022, 05:40 1
По данным Игоря Бурбаса, Александр Сваток ведет переговоры с другими клубами
Футбол | 04.10.2022, 23:59
Футбол | 05.10.2022, 12:30
Футбол | 05.10.2022, 15:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2022, 16:38 16
05.10.2022, 01:50 2
04.10.2022, 04:32
03.10.2022, 21:40 50
04.10.2022, 17:05 5
Война
03.10.2022, 21:10 7
03.10.2022, 19:10 14