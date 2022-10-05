В четверг, 6 октября, «Динамо» сыграет в поединке третьего тура Лиги Европы против «Ренна». Поединок состоится в Ренне на стадионе «Роажон Парк». Испанский арбитр Хосе Мария Санчес даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

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Ренн – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ренн – Динамо.