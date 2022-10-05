Молодежные турниры05 октября 2022, 18:29 | Обновлено 05 октября 2022, 18:31
792
1
Реал U-19 – Шахтер U-19 – 6:1. Видео голов и обзор матча
Разгромное поражение «горняков» в Юношеской лиге УЕФА
05 октября 2022, 18:29 | Обновлено 05 октября 2022, 18:31
792
1
Сегодня, 5 октября «Шахтер» U-19 в третьем туре Юношеской лиги УЕФА на выезде был разгромлен «Реалом» – 1:6. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2022, 15:31 13
Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
Футбол | 05 октября 2022, 00:42 1
4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах
Футбол | 05.10.2022, 09:25
Футбол | 05.10.2022, 16:59
Футбол | 04.10.2022, 23:08
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Твардовскому надо дописать третью часть "Василий Тёркин на футболе"
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2022, 23:59 2
05.10.2022, 01:50 2
04.10.2022, 20:31 2
04.10.2022, 00:57
05.10.2022, 05:40 1
04.10.2022, 16:05 3
Бокс
Война