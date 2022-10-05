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Молодежные турниры
05 октября 2022, 18:29 | Обновлено 05 октября 2022, 18:31
792
1

Реал U-19 – Шахтер U-19 – 6:1. Видео голов и обзор матча

Разгромное поражение «горняков» в Юношеской лиге УЕФА

05 октября 2022, 18:29 | Обновлено 05 октября 2022, 18:31
792
1
Реал U-19 – Шахтер U-19 – 6:1. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Мадрид

Сегодня, 5 октября «Шахтер» U-19 в третьем туре Юношеской лиги УЕФА на выезде был разгромлен «Реалом» – 1:6. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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nicksaf
Твардовскому надо дописать третью часть "Василий Тёркин на футболе"
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