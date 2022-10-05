СОН Хын Мин: «Мы должны придерживаться плана Конте, он победитель»
Форвард «Тоттенхэма» - о главном тренере команды
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после ничьей 0:0 с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов заявил, что команда должна продолжать доверять главному тренеру Антонио Конте:
«Мы должны придерживаться плана Конте, потому что в прошлом сезоне никто не верил, что мы будем в Лиге чемпионов. Тренер всегда хочет большего, и как игрок я намерен следовать по пути, который наметил он.
Если мы не будем этого делать, то будет трудно. Мы должны идти за ним — у нас нет выбора, потому что он победитель. Думаю, мы должны жертвовать чем-то и выполнять трудные задания».
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