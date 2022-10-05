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  4. СОН Хын Мин: «Мы должны придерживаться плана Конте, он победитель»
Лига чемпионов
05 октября 2022, 18:11 |
134
0

СОН Хын Мин: «Мы должны придерживаться плана Конте, он победитель»

Форвард «Тоттенхэма» - о главном тренере команды

05 октября 2022, 18:11 |
134
0
СОН Хын Мин: «Мы должны придерживаться плана Конте, он победитель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после ничьей 0:0 с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов заявил, что команда должна продолжать доверять главному тренеру Антонио Конте:

«Мы должны придерживаться плана Конте, потому что в прошлом сезоне никто не верил, что мы будем в Лиге чемпионов. Тренер всегда хочет большего, и как игрок я намерен следовать по пути, который наметил он.

Если мы не будем этого делать, то будет трудно. Мы должны идти за ним — у нас нет выбора, потому что он победитель. Думаю, мы должны жертвовать чем-то и выполнять трудные задания».

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Сон Хын Мин Тоттенхэм Антонио Конте Лига чемпионов
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Источник Daily Mirror
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