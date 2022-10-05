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  4. ПАВЕЛКО: «Надеемся, что на ЧМ-2030 сможем задействовать стадион в Донецке»
Чемпионат мира
05 октября 2022, 17:17 | Обновлено 05 октября 2022, 17:26
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0

ПАВЕЛКО: «Надеемся, что на ЧМ-2030 сможем задействовать стадион в Донецке»

Президент УАФ – о стадионах от Украины для будущего мундиаля

05 октября 2022, 17:17 | Обновлено 05 октября 2022, 17:26
115
0
ПАВЕЛКО: «Надеемся, что на ЧМ-2030 сможем задействовать стадион в Донецке»
УАФ. Андрей Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко признался, что у него есть надежда на то, что «Донбасс Арена» в Донецке сможет войти в число принимающих стадионов ЧМ-2030.

«Конечно, отправной точкой для всего будет безопасность. Стадион в Киеве – НСК «Олимпийский» – используется нами. И мы надеемся, что мы сможем использовать и донецкий стадион. В Украине футбол жив», – рассказал Павелко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина вошла в общую заявку Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030.

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Источник Marca
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