ПАВЕЛКО: «Надеемся, что на ЧМ-2030 сможем задействовать стадион в Донецке»

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко признался, что у него есть надежда на то, что «Донбасс Арена» в Донецке сможет войти в число принимающих стадионов ЧМ-2030.

«Конечно, отправной точкой для всего будет безопасность. Стадион в Киеве – НСК «Олимпийский» – используется нами. И мы надеемся, что мы сможем использовать и донецкий стадион. В Украине футбол жив», – рассказал Павелко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина вошла в общую заявку Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030.