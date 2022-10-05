Лига Европы05 октября 2022, 16:59 |
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Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей
Главный арбитр – Хосе Мария Санчес
05 октября 2022, 16:59 |
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УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Ренн» - «Динамо» Киев, который состоится в четверг, 6 октября (начало – в 22:00 по Киеву).
Поединок обслужит испанская бригада судей во главе с Хосе Марией Санчесом. Лайнсмены – Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо.
Четвертый арбитр – Марио Малеро Лопес. Арбитр ВАР – Алехандро Эрнандес.
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