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  4. Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей
Лига Европы
05 октября 2022, 16:59 |
232
0

Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей

Главный арбитр – Хосе Мария Санчес

05 октября 2022, 16:59 |
232
0
Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Мария Санчес

УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Ренн» - «Динамо» Киев, который состоится в четверг, 6 октября (начало – в 22:00 по Киеву).

Поединок обслужит испанская бригада судей во главе с Хосе Марией Санчесом. Лайнсмены – Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо.

Четвертый арбитр – Марио Малеро Лопес. Арбитр ВАР – Алехандро Эрнандес.

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Ренн - Динамо Ренн Динамо Киев УЕФА Хосе Мария Санчес
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Источник УЕФА
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