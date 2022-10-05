Матч Ренн – Динамо обслужит испанская бригада судей

УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Ренн» - «Динамо» Киев, который состоится в четверг, 6 октября (начало – в 22:00 по Киеву).

Поединок обслужит испанская бригада судей во главе с Хосе Марией Санчесом. Лайнсмены – Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо.

Четвертый арбитр – Марио Малеро Лопес. Арбитр ВАР – Алехандро Эрнандес.