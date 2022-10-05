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  4. У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
Чемпионат мира
05 октября 2022, 16:34 | Обновлено 05 октября 2022, 16:48
1172
4

У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030

На болотах вновь все сводится к теме спорта и политики

05 октября 2022, 16:34 | Обновлено 05 октября 2022, 16:48
1172
4
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
Александр Дюков

Ответственный за футбол в рф, он же – президент российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении Украины претендовать вместе с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент, лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», – заявил Дюков, который, к слову, до «избрания» на пост главы рфс был гендиректором компании «Газпром нефть».

Напомним, футбол рф в настоящий момент находится в международной изоляции после того, как армия рашистов 24 февраля этого начала полномастабное вторжение на территорию Украины, которое продолжается по сей день.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2030 по футболу некий Дюков
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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123455432
Ця ідея для відновлення країни яку рашисти тупі руйнують 
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+4
grifon.
ага, тільки їхні заявки привабливі
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+3
Remark
И? И где там закипело? 
П.С. Кроме того, что он в этом видит политику... но это как бы такое себе "закипело".
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-2
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