Ответственный за футбол в рф, он же – президент российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении Украины претендовать вместе с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент, лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», – заявил Дюков, который, к слову, до «избрания» на пост главы рфс был гендиректором компании «Газпром нефть».

Напомним, футбол рф в настоящий момент находится в международной изоляции после того, как армия рашистов 24 февраля этого начала полномастабное вторжение на территорию Украины, которое продолжается по сей день.