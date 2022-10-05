Хаби Алонсо возглавит леверкузенский Байер

В ближайшее время «Байер» уволит с поста главного тренера Герардо Сеоане. По информации испанских СМИ, его заменит Хаби Алонсо.

Контракт 40-летнего испанца будет рассчитан до лета 2024 года. Официально объявление ожидается в ближайшие часы. В 2019 – 2022 годах Алонсо работал тренером резервных и молодежной команд «Реал Сосьедада».

Сеоне не простили провальный старт нынешнего сезона. «Байер» идет предпоследним в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов вчера проиграл 0:2 «Порту».

Ранее от предложения возглавить «Байер» отказался Томас Тухель.