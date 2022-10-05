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Германия
05 октября 2022, 16:46 | Обновлено 05 октября 2022, 16:47
404
0

Хаби Алонсо возглавит леверкузенский Байер

Герардо Сеоане покинет клуб

05 октября 2022, 16:46 | Обновлено 05 октября 2022, 16:47
404
0
Хаби Алонсо возглавит леверкузенский Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В ближайшее время «Байер» уволит с поста главного тренера Герардо Сеоане. По информации испанских СМИ, его заменит Хаби Алонсо.

Контракт 40-летнего испанца будет рассчитан до лета 2024 года. Официально объявление ожидается в ближайшие часы. В 2019 – 2022 годах Алонсо работал тренером резервных и молодежной команд «Реал Сосьедада».

Сеоне не простили провальный старт нынешнего сезона. «Байер» идет предпоследним в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов вчера проиграл 0:2 «Порту».

Ранее от предложения возглавить «Байер» отказался Томас Тухель.

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Хаби Алонсо Байер Херардо Сеоане
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Источник Marca
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