Андрей ВОРОБЕЙ: «Почему бы Шахтеру не попробовать обыграть Реал?»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей дал прогноз на развитие событий в предстоящем поединке 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Шахтер».

«Все мы реально смотрим на вещи и прекрасно понимаем, что «Реал» уже второй год – это очень сильная команда, с которой очень сложно играть. Да, на выходных мадридцы в матче Ла Лиги сыграли вничью 1:1 с «Осасуной». Но там куча обстоятельств была: и пенальти «Реал» не забил, и «Осасуна» хорошо сыграла, и Анчелотти провел ротацию состава, потому что предстоит плотный график игр. Этот результат – не показатель. Поэтому, в целом, будет сложно «Шахтеру» с мадридцами играть.

В стартовых двух турах «горняки» взяли достаточно нормальное количество очков, а именно четыре. С «Реалом», конечно, будет сложновато взять очки. Но почему бы и не попробовать еще раз обыграть мадридцев? Тем более, наверное, уже все заметили, что «Шахтер» сейчас находится в таком приподнятом настроении. У команды сейчас хорошая игра появилась и, соответственно, хорошие результаты. Это очень радует в преддверии таких очень важных матчей. Самое главное, если, не дай бог, будет негативный результат, чтобы «Шахтер» не надломился после этих поединков. Потому что после встреч с «Реалом» у «горняков» будут самые важные игры», - рассказал Воробей.

Матч «Реал» Мадрид – «Шахтер» состоится сегодня, в среду 5 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.