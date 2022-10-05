Лунин против Шахтера: как украинцы играли с горняками в еврокубках

Сегодня донецкий «Шахтер» сыграет свой первый матч в рамках группового турнира Лиги чемпионов сезона 2022/2023 против мадридского «Реала». Королевский клуб уже вошел в когорту традиционных соперников для «горняков» в самом престижном европейском клубном турнире, но этот вечер будет особенным для украинского футбола и по другой причине. Место в воротах «сливочных» должен занять украинский голкипер Андрей Лунин, который из–за травмы основного вратаря бельгийца Тибо Куртуа наконец–то дождался шанса заявить о себе в основе испанского гранда и действующего обладателя европейского трофея.

Явление «своего среди чужих» в международных соревнованиях остается знаковым для нашего футбола, ведь, несмотря на постепенное освоение украинскими игроками сильнейших европейских лиг, немногие из них выдерживают конкуренцию в своих командах, чтобы выступать на высочайшем международном уровне. Однако, таких случаев уже набралось в истории соревнований, и мы предлагаем вспомнить, как украинские футболисты против «Шахтера» в основной сетке Лиги чемпионов или Лиги Европы играли.

Первое явление донецкой команды в турнире среди сильнейших европейских клубов датируется сезоном 2000/2001, когда команда под руководством еще Виктора Прокопенко преодолела две квалификационные стадии и дебютировала на групповом этапе в квартете с лондонским «Арсеналом», римским «Лацио» и пражской «Спартой».

Но «Шахтер» не стал мальчиком для битья в компании европейских грандов и на каждый матч выходил, как на последний бой. 20 сентября 2000 года украинская команда едва не сотворила громкую сенсацию, забив два мяча по ходу выездной встречи с «Арсеналом» в Лондоне. «Канониры» доминировали весь матч, но забивали украинцы – Алексей Бахарев и Андрей Воробей отличились еще в первом тайме. В составе «Арсенала» тогда играл экс–динамовец Олег Лужный, и украинский защитник таки помог хозяевам дожать гостей – 3:2. Гол Сильвена Вильтора и дубль Мартина Киоуна отсрочили завоевание «Шахтером» первых очков в Лиге чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный, Мартин Киоун и Деннис Бергкамп

«Горняки» тогда стартовали с трех поражений подряд, но улучшили турнирную ситуацию после домашних побед над «Спартой» и «Арсеналом», впоследствии заняв третье место в группе и отбыв в Кубок УЕФА. Что касается Лужного, то он отыграл все матчи «Арсенала» в группе, кроме игры в Донецке, которая для лондонцев, обеспечивших проход в следующую стадию, уже не имела турнирного значения.

После первой кампании «Шахтер» три сезона подряд не мог попасть в основную сетку Лиги чемпионов, но когда дончанам это все же удалось, то компанию им в группе составил итальянский «Милан» вместе с Андреем Шевченко, который спустя пару месяцев получит «Золотой мяч» от France Football. Кроме того, в той же группе, помимо «Шахтера» и «Милана», очутились каталонская «Барселона» и шотландский «Селтик».

Тот розыгрыш для «горняков» сложился схожим образом с премьерным. «Шахтер» уже под руководством нового тренера Мирчи Луческу дважды уступил «Милану» и «Барселоне». Причем к минимальному поражению «Шахтера» на РСК «Олимпийский» приложился и Шевченко, который отыграл тот поединок, хоть и не поразив ворота хозяев. Единственный мяч оказался на счету Кларенса Зеедорфа под завесу матча.

«Шахтер» сумел набрать очки, которые позволили украинскому клубу выиграть битву за выживание у «Селтика» и с третьего места выйти в Кубок УЕФА. Решающей в этом плане стала победа подопечных Луческу перед родными трибунами над «Барселоной», которую принес дубль Джулиуса Агаховы.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

К слову, Шевченко в том сезоне забил 6 мячей в Лиге чемпионов, причем Андрей неизменно поражал ворота «Селтика» и «Барселоны» в трех матчах подряд. Своим же землякам украинский форвард, видимо, решил не отягощать и без того непростой турнирный путь.

Следующую встречу украинцев в европейских турнирах разделил более чем десятилетний перерыв, но случилась она уже в решающей стадии – полуфинале Лиги Европы 2015/2016. Заняв третье место в группе Лиги чемпионов, «Шахтер» переместился в этот турнир и добрался аж до четверки лучших коллективов, проиграв решающее сражение за путевку в финал будущему победителю – испанской «Севилье».

«Шахтеру» во Львове противостояла команда Унаи Эмери вместе с Евгением Коноплянкой в составе, и дончанам не хватило сил в концовке, чтобы после голов Марлоса и Тараса Степаненко удержать победу – 2:2. В ответной встрече уже без Коноплянки «Севилья» была беспощадной и реализовала свои шансы у ворот Андрея Пятова – 3:1.



ФК Шахтер. Евгений Коноплянка и Дарио Срна

То был первый сезон звездного украинца на «Рамон Санчес Писхуане», который начался для Евгения феерически – с гола в Суперкубоке УЕФА «Барселоне», статуса ключевого игрока команды и забитых мячей на групповой стадии Лиги чемпионов, а закончился спадом. После ничьей с «Шахтером» в первой полуфинальной игре Коноплянка так и не появился на поле в выигранной «Севильей» Лиге Европы.

Начиная с 2020-го года, «Шахтер» неизменно встречается с «Реалом» в Лиге чемпионов. До этого жеребьевка группового этапа три раза подряд подсовывала «горнякам» английский «Манчестер Сити». В двух розыгрышах из трех своей бывшей команде в составе «горожан» противостоял полузащитник Александр Зинченко.

Украинский хавбек не играл в Харькове в сезоне 2018/2019, когда подопечные Пепа Гвардиолы нанесли поражение команде Паулу Фонсеки со счетом 3:0, но принял самое непосредственное участие в избиении оранжево-черных в английском матче – 6:0. При счете 2:0 в пользу «Сити» Зинченко отдал голевую передачу на Рахима Стерлинга, который в начале второго тайма довел преимущество англичан до разгромного. Ассист Зинченко стал первым результативным действием украинских футболистов в матчах европейских турниров с «Шахтером».

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Манор Соломон

В следующем году украинец вновь помог своей команде обыграть «Шахтер» – на этот раз Александр приехал с чемпионами Англии в Украину, а представители голубой части Манчестера отправили три мяча в ворота хозяев. Поединок на «Туманном Альбионе», в котором «Шахтер» впервые в истории встреч сумел не проиграть «Сити», Зинченко пропустил из-за травмы.

Обе те кампании в Лиге чемпионов «Шахтер» завершил третьим в группе, застолбив за собой европейскую весну. Но если первая закончилась для «горняков», так и не начавшись, поражением в первой же спарке Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом», то вторая была куда успешнее. Евросезон, омрачившийся пандемией COVID-19, завершился для донецкого клуба вылетом от миланского «Интера» на стадии полуфинала.

А вот Зинченко не сильно успел проявить себя в еврокубках за «Манчестер Сити», ведь за два сезона подряд украинец пропустил матчей больше, чем у него оказалось сыгранных – всего 7 игр из 19–ти.

Сезон 2019/2020 стал крайним, в котором украинцы встречались на футбольном поле по разные стороны баррикад. Помимо Зинченко и «Манчестер Сити», «Шахтеру» также довелось иметь дело в группе Лиги чемпионом с итальянской «Аталантой», в которую только перешел на тот момент Руслан Малиновский.



ФК Шахтер. Руслан Малиновский против Марлоса

Украинский полузащитник сыграл в обеих встречах с «горняками» и сделал результативную передачу в харьковской игре, которая была лобовой для обоих клубов в битве за 1/8 финала. На 80-й минуте штрафной удар Малиновского и точный удар Марио Пашалича фактически похоронили надежды донецкой команды на успех, а в итоге «Аталанта» победила 3:0.

Малиновский принял участие во всех матчах «бергамасков» в европейских соревнованиях того сезона и, кроме ассиста в матче с «Шахтером», отличился также голом престижа в воротах «Манчестер Сити» (1:5).

Какой будет новая страница в истории противостояний украинцев на евроарене? Кто возьмет верх в сегодняшнем вечере Лиги чемпионов – «Реал» с Андреем Луниным или «Шахтер»?

Вадим АНДРЕЕВ