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Лига чемпионов
05 октября 2022, 14:35 | Обновлено 05 октября 2022, 15:24
775
0

Цифры не врут. Почему Барселона проиграла Интеру

Команда Хави в 3-м туре Лиги чемпионов проиграла в Милане (0:1)

05 октября 2022, 14:35 | Обновлено 05 октября 2022, 15:24
775
0
Цифры не врут. Почему Барселона проиграла Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В гостевом поединке 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» в Милане проиграла местному «Интеру» со счетом 0:1.

В поединке на «Джузеппе Меацца», он же – «Сан-Сиро», подопечные Хави нанесли 7 ударов по воротам хозяев поля, дважды попали в створ. Оба этих показателя – худшие для «сине-гранатовых» в текущем сезоне во всех турнирах.

Ко всему прочему, показатель xG «Барселоны» составил 0,5. Это также худший результат этого сезона для каталонского клуба.

Впрочем, команда Хави владела мячом 72% времени.

В таблице группы «Барселона» занимает 3 место с 3 очками. Лидирует «Бавария», у которой 9 очков. У «Интера» 6 пунктов и вторая позиция. Замыкает квартет «Виктория Пльзень», не имеющая набранных баллов.

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Источник Opta
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