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Лига чемпионов
05 октября 2022, 14:16 | Обновлено 05 октября 2022, 14:38
222
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи с Аяксом никого не учил»

Наставник «Наполи» оценил разгромную победу над «Аяксом» (6:1)

05 октября 2022, 14:16 | Обновлено 05 октября 2022, 14:38
222
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи с Аяксом никого не учил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти после выездного успеха подопечных в Амстердаме в игре 3-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом» (6:1) заявил, что его команда действовала на поле исключительно правильно.

«Победа дает осознание того, чего мы способны добиться. Я поздравляю ребят с отличным результатом. Когда пропускаешь первым на таком стадионе, в такой «жаре», когда вокруг тебя такой рев, не всегда просто собраться, но команда отлично отреагировала. Мы действовали на поле правильно при любом счете.

У футболистов был хороший психологический настрой. Даже когда мы вели с комфортным отрывом, они не останавливались, сохраняли высокий уровень концентрации. Эта победа, безусловно, дает нам очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала. И я так говорю не только по результатам, но и благодаря нашей игре, экспрессии на поле. Наш блестящий футбол в такой великолепной атмосфере доставляет огромное удовольствие.

Мы преподали урок команде, у которой красивый футбол исторически заложен в систему? Нет, мы никого не учили. Мы просто стараемся достигать максимальной производительности, и хотим продолжать. Думаем только о себе», – признался Спаллетти.

В таблице группы А «Наполи» занимает 1 место, имея 9 очков из девяти. Неаполитанцы обыграли английский «Ливерпуль» (4:1), шотландский «Рейнджерс» (3:0) и теперь «Аякс» (6:1). Победа в следующем туре дома над «Аяксом» позволит команде Спаллетти досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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Лучано Спаллетти Наполи Аякс - Наполи Лига чемпионов
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Источник ФК Наполи
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