Луис Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022
В Испании уже готовятся к тренерской рокировке
Действующий наставник сборной Испании Луис Энрике может оставить тренерский пост в национальной команде после предстоящего чемпионата мира. В декабре этого года у специалиста истекает срок действия контракта.
Сообщается, что главным претендентом на пост главного тренера «фурии роха» является экс-тренер «Валенсии» и «Атлетика» Марселино. Инсайдер утверждает, что он в последнее время отклонил предложения от двух клубов – вероятно, готовится к назначению в сборную Испании.
Луис Энрике руководит сборную Испании с 2018 года с перерывами.
На чемпионате мира в Катаре испанцы на групповой стадии сыграют с командами Коста-Рики, Германии и Японии.
Ранее сборная Испании, проиграв в Лиге наций Швейцарии, прервала историческую серию встреч.
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