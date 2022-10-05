Луис Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022

Действующий наставник сборной Испании Луис Энрике может оставить тренерский пост в национальной команде после предстоящего чемпионата мира. В декабре этого года у специалиста истекает срок действия контракта.

Сообщается, что главным претендентом на пост главного тренера «фурии роха» является экс-тренер «Валенсии» и «Атлетика» Марселино. Инсайдер утверждает, что он в последнее время отклонил предложения от двух клубов – вероятно, готовится к назначению в сборную Испании.

Луис Энрике руководит сборную Испании с 2018 года с перерывами.

На чемпионате мира в Катаре испанцы на групповой стадии сыграют с командами Коста-Рики, Германии и Японии.

Ранее сборная Испании, проиграв в Лиге наций Швейцарии, прервала историческую серию встреч.