Испания прервала историческую серию матчей

В 5-м туре групповой стадии розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Испании в родных стенах проиграла команде Швейцарии – 1:2.

«Фурия роха», уступив альпийцам на своем поле, потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 2003 года. Более 19 лет назад - 7 мая 2003-го - испанцы уступили в квалификации Евро-2004 сборной Греции (0:1). Команда Испании не проигрывала на своем поле в 56 матчах подряд.

В 6-м туре Лиги наций испанцы встретятся с португальцами. Игра состоится 27 сентября, начало – в 21:45.

В турнирной таблице группы А2 Испания занимает 2 место, имея 8 очков. Португалия – лидер квартета с 10 очками.