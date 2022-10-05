Испания поддержит Украину в общей заявке на ЧМ-2030
Правительство не против участия Украины
Изабель Родригес, представитель правительства Испании, заявила, что государство не против участия Украины в общей заявке с Португалией на проведение ЧМ-2030.
«Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку. И не просто так: всегда хорошо, когда можно объединить спорт и мир», — сказала Родригес.
Ранее о возможности присоединения Украины к Испании и Португалии заявило издание The Times.
Заявка Испании и Португалии считается фаворитом, однако имеет сильного конкурента. Хорошие шансы есть у заявки Греции, Саудовской Аравии и Египта.
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