Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания поддержит Украину в общей заявке на ЧМ-2030
Чемпионат мира
05 октября 2022, 12:30 |
442
0

Испания поддержит Украину в общей заявке на ЧМ-2030

Правительство не против участия Украины

05 октября 2022, 12:30 |
442
0
Испания поддержит Украину в общей заявке на ЧМ-2030
ukrinform.net

Изабель Родригес, представитель правительства Испании, заявила, что государство не против участия Украины в общей заявке с Португалией на проведение ЧМ-2030.

«Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку. И не просто так: всегда хорошо, когда можно объединить спорт и мир», — сказала Родригес.

Ранее о возможности присоединения Украины к Испании и Португалии заявило издание The Times.

Заявка Испании и Португалии считается фаворитом, однако имеет сильного конкурента. Хорошие шансы есть у заявки Греции, Саудовской Аравии и Египта.

По теме:
Украина может стать одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Что об этом известно?
Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030
Чеферин назвал фаворитов в борьбе за ЧМ-2030
ЧМ-2030 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Футбол | 04 октября 2022, 18:49 6
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма

Родель Ричардс перебрался в полтавскую команду

Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Футбол | 05 октября 2022, 09:25 1
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»

Специалист не верит, что Сергей Ребров сменит Александра Петракова у руля сборной

«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
Футбол | 04.10.2022, 17:05
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
В Украине хотят провести ЧМ-2030, сенсация от Брюгге, Лунин против Шахтера
Футбол | 05.10.2022, 07:15
В Украине хотят провести ЧМ-2030, сенсация от Брюгге, Лунин против Шахтера
В Украине хотят провести ЧМ-2030, сенсация от Брюгге, Лунин против Шахтера
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Футбол | 04.10.2022, 20:31
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
03.10.2022, 19:55
Другие виды
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
03.10.2022, 22:00 22
Война
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
05.10.2022, 05:40 1
Футбол
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
04.10.2022, 17:28 1
Война
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
04.10.2022, 15:17 2
Футбол
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
04.10.2022, 11:19
Война
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 8
Футбол
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
03.10.2022, 08:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности