Испания поддержит Украину в общей заявке на ЧМ-2030

Изабель Родригес, представитель правительства Испании, заявила, что государство не против участия Украины в общей заявке с Португалией на проведение ЧМ-2030.

«Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку. И не просто так: всегда хорошо, когда можно объединить спорт и мир», — сказала Родригес.

Ранее о возможности присоединения Украины к Испании и Португалии заявило издание The Times.

Заявка Испании и Португалии считается фаворитом, однако имеет сильного конкурента. Хорошие шансы есть у заявки Греции, Саудовской Аравии и Египта.