Кристоф ГАЛТЬЕ: «Бенфика играет очень организовано»

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Учитывая то, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть крайне боевитую команду. В этом сезоне она не потерпела пока ни одного поражения и играет очень организовано. Она сильна как в плане индивидуальностей, так и командной игры», - сказал Галтье.

Матч «Бенфика» – ПСЖ состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.