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  4. Кристоф ГАЛТЬЕ: «Бенфика играет очень организовано»
Лига чемпионов
05 октября 2022, 11:55 |
116
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Кристоф ГАЛТЬЕ: «Бенфика играет очень организовано»

Наставник ПСЖ – о сопернике по предстоящему матчу

05 октября 2022, 11:55 |
116
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Бенфика играет очень организовано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Учитывая то, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть крайне боевитую команду. В этом сезоне она не потерпела пока ни одного поражения и играет очень организовано. Она сильна как в плане индивидуальностей, так и командной игры», - сказал Галтье.

Матч «Бенфика» – ПСЖ состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Кристоф Галтье ПСЖ Бенфика Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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