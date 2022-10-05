Лига чемпионов05 октября 2022, 11:55 |
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Кристоф ГАЛТЬЕ: «Бенфика играет очень организовано»
Наставник ПСЖ – о сопернике по предстоящему матчу
05 октября 2022, 11:55 |
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Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».
«Учитывая то, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть крайне боевитую команду. В этом сезоне она не потерпела пока ни одного поражения и играет очень организовано. Она сильна как в плане индивидуальностей, так и командной игры», - сказал Галтье.
Матч «Бенфика» – ПСЖ состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
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