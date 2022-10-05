Олег САЛЕНКО: «Хорошо, что мы не попали на чемпионат мира»
Специалист считает, что непопадание сборной на Мундиаль положительно отразилось на чемпионате УПЛ
Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением р проведении чемпионата Украины в условиях полномасштабной войны с россией.
«Чемпионат очень трудно проходит, непонятно, кто где играет. Сейчас единственное, что хорошо для нашего чемпионата – то, что мы не попали на чемпионат мира. Чтобы чемпионат Украины продолжался, все играли, причем в Украине. Никаких проблем я в этом не вижу», - сказал Саленко.
Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
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