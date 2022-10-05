Лига чемпионов05 октября 2022, 11:11 | Обновлено 05 октября 2022, 11:13
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Антонио КОНТЕ: «Нужно лучше реализовывать моменты»
Наставник «Тоттенхэма» – о безголевой ничьей с «Айнтрахтом»
05 октября 2022, 11:11 | Обновлено 05 октября 2022, 11:13
86
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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с немецким «Айнтрахтом» (0:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Хороший матч. Мы играли интенсивно, но не смогли забить. Нужно лучше реализовывать моменты. У нас было много возможностей. Играть на выезде в такой атмосфере очень непросто, считаю, что мои игроки хорошо с этим справились», - сказал Конте.
На экваторе группового раунда у «Тоттенхэма» 4 очка в активе и занимает второе место в квартете.
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