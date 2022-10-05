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  4. Олег САЛЕНКО: «Приход нового тренера в сборную Украины ничего не изменит»
Лига наций
05 октября 2022, 10:46 | Обновлено 05 октября 2022, 10:48
338
1

Олег САЛЕНКО: «Приход нового тренера в сборную Украины ничего не изменит»

Специалист считает, что УАФ необходимо пролонгировать кредит доверия Александру Петракову

05 октября 2022, 10:46 | Обновлено 05 октября 2022, 10:48
338
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Олег САЛЕНКО: «Приход нового тренера в сборную Украины ничего не изменит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о вероятной отставке Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины.

«Пока нужно оставлять Петракова. Потому что он единственный, кто знает команду изнутри. У него есть хороший подход. Команду нужно омолаживать, а у него есть связь с командой. А приход нового тренера ничего не изменит, тем более ярко выраженных тренеров у нас нет», - сказал Саленко.

Напомним, сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела выйти на чемпионат мира 2022 и не повысилась в дивизион А Лиги наций.

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Олег Саленко Украинская ассоциация футбола Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Комментарии 1
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Gargantua
вот такие же эксперты советовали Суркису не отправлять в отставку Хацкевича. Да все равно ничего не изменится, да он команду знает изнутри и тому подобное.
Гнать физрука надо.
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