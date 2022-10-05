Олег САЛЕНКО: «Приход нового тренера в сборную Украины ничего не изменит»

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о вероятной отставке Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины.

«Пока нужно оставлять Петракова. Потому что он единственный, кто знает команду изнутри. У него есть хороший подход. Команду нужно омолаживать, а у него есть связь с командой. А приход нового тренера ничего не изменит, тем более ярко выраженных тренеров у нас нет», - сказал Саленко.

Напомним, сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела выйти на чемпионат мира 2022 и не повысилась в дивизион А Лиги наций.