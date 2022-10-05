Стефано ПИОЛИ: «Жду непростой игры»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Челси».

«Это матч между двумя командами, которые играют в атакующий футбол, двумя командами, которые пытаются доминировать. Это соперник высокого класса, поэтому я, разумеется, жду непростой игры», - сказал Пиоли.

Матч «Челси» – «Милан» состоится в среду, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.