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Лига чемпионов
05 октября 2022, 10:27 | Обновлено 05 октября 2022, 10:29
82
0

Стефано ПИОЛИ: «Жду непростой игры»

Наставник «Милана» – о предстоящем матче с «Челси»

05 октября 2022, 10:27 | Обновлено 05 октября 2022, 10:29
82
0
Стефано ПИОЛИ: «Жду непростой игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Челси».

«Это матч между двумя командами, которые играют в атакующий футбол, двумя командами, которые пытаются доминировать. Это соперник высокого класса, поэтому я, разумеется, жду непростой игры», - сказал Пиоли.

Матч «Челси» – «Милан» состоится в среду, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Стефано Пиоли Милан Челси - Милан Челси Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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