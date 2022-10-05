Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В первом тайме мы слишком многое позволили Байеру»
Лига чемпионов
05 октября 2022, 10:00 |
47
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В первом тайме мы слишком многое позволили Байеру»

Наставник «Порту» – о победе над немецким клубом

05 октября 2022, 10:00 |
47
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В первом тайме мы слишком многое позволили Байеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над немецкий «Байером» (2:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Первый гол был просто шикарным. Забивать красивые мячи в Лиге чемпионов очень непросто. В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. В перерыве мы кое-что поменяли, и это помогло. Во второй половине мы уже полностью владели инициативой и смогли забить два гола», - сказал Консейсау.

По теме:
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Маккаби заслуживает уважения»
Диего СИМЕОНЕ: «Мы можем исправить ситуацию»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном»
Сержиу Консейсау Порту Байер Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
Бокс | 04 октября 2022, 19:28 0
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика

Готов выйти на Уайлдера

Порту – Байер – 2:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 октября 2022, 06:35 0
Порту – Байер – 2:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор матча
Порту – Байер – 2:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Футбол | 04.10.2022, 15:17
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор
Футбол | 05.10.2022, 01:29
Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор
Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
Футбол | 04.10.2022, 17:05
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
03.10.2022, 08:25 7
Футбол
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
03.10.2022, 19:10 14
Бокс
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
03.10.2022, 16:38 15
Футбол
Вячеслав СЕНЧЕНКО – тренеру сборной россии: «Жду от тебя, что путин х###о»
Вячеслав СЕНЧЕНКО – тренеру сборной россии: «Жду от тебя, что путин х###о»
03.10.2022, 13:53
Бокс
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
03.10.2022, 09:45 8
Футбол
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
04.10.2022, 11:19
Война
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
03.10.2022, 19:55
Другие виды
Медиаудар Зеленского, топ-новичок Миная, зашквар от Маска, бан от ФХУ
Медиаудар Зеленского, топ-новичок Миная, зашквар от Маска, бан от ФХУ
04.10.2022, 06:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности