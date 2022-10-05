Лига чемпионов05 октября 2022, 10:00 |
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Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В первом тайме мы слишком многое позволили Байеру»
Наставник «Порту» – о победе над немецким клубом
05 октября 2022, 10:00 |
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Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над немецкий «Байером» (2:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Первый гол был просто шикарным. Забивать красивые мячи в Лиге чемпионов очень непросто. В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. В перерыве мы кое-что поменяли, и это помогло. Во второй половине мы уже полностью владели инициативой и смогли забить два гола», - сказал Консейсау.
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