Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Лига наций
05 октября 2022, 09:25 | Обновлено 05 октября 2022, 10:01
954
1

Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»

Специалист не верит, что Сергей Ребров сменит Александра Петракова у руля сборной

05 октября 2022, 09:25 | Обновлено 05 октября 2022, 10:01
954
1
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о шансах главного тренера эмиратского «Аль-Айна» Сергея Реброва возглавить сборную Украины.

«Ребров хорошо себя чувствует в ОАЭ. У него задача выиграть азиатскую Лигу чемпионов. Шейхи его никогда не отпустят, и он сам не поедет, потому что серьезная задача – если он выигрывает, то идет дальше», - сказал Саленко.

Напомним, сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела выйти на чемпионат мира 2022 и не повысилась в дивизион А Лиги наций.

По теме:
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Был абсолютно уверен в победе над Шотландией»
Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров
Олег Саленко Александр Петраков Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
Футбол | 04 октября 2022, 16:05 3
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол

Стало неожиданностью

Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Футбол | 04 октября 2022, 14:39 7
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо

Делегация киевского клуба отправилась на матч против «Ренна»

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Футбол | 04.10.2022, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»
Война | 05.10.2022, 01:05
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»
Аякс – Наполи – 1:6. Сумасшедший матч. Видео голов и обзор игры
Футбол | 05.10.2022, 02:15
Аякс – Наполи – 1:6. Сумасшедший матч. Видео голов и обзор игры
Аякс – Наполи – 1:6. Сумасшедший матч. Видео голов и обзор игры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Old
Как начнёт проигрывать всем подряд так и отпустят
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
03.10.2022, 21:40 47
Футбол
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
03.10.2022, 22:00 22
Война
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
03.10.2022, 09:45 8
Футбол
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
04.10.2022, 15:17 2
Футбол
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
04.10.2022, 19:28
Бокс
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
03.10.2022, 13:07 5
Биатлон
Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
04.10.2022, 04:32
Футбол
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
03.10.2022, 19:55
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности