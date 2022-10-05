Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Специалист не верит, что Сергей Ребров сменит Александра Петракова у руля сборной
Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о шансах главного тренера эмиратского «Аль-Айна» Сергея Реброва возглавить сборную Украины.
«Ребров хорошо себя чувствует в ОАЭ. У него задача выиграть азиатскую Лигу чемпионов. Шейхи его никогда не отпустят, и он сам не поедет, потому что серьезная задача – если он выигрывает, то идет дальше», - сказал Саленко.
Напомним, сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела выйти на чемпионат мира 2022 и не повысилась в дивизион А Лиги наций.
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