Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Вадуц
Встреча состоится в четверг, 6 октября
В четверг, 6 октября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против «Вадуца» из Лихтенштейна.
Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
«Днепр-1» – «Вадуц». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Поединок «Днепр-1» – «Вадуц» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
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Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Вадуц».
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