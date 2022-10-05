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Лига чемпионов
05 октября 2022, 09:05 | Обновлено 05 октября 2022, 09:32
504
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Вадуц

Встреча состоится в четверг, 6 октября

05 октября 2022, 09:05 | Обновлено 05 октября 2022, 09:32
504
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Вадуц
СК Днепр-1

В четверг, 6 октября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против «Вадуца» из Лихтенштейна.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

«Днепр-1» – «Вадуц». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Днепр-1» – «Вадуц» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – «Вадуц» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Вадуц».

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Источник Sport.ua
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