В четверг, 6 октября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против «Вадуца» из Лихтенштейна.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

«Днепр-1» – «Вадуц». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

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