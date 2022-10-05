Молодежные турниры05 октября 2022, 08:12 |
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Заглембе U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 19:00 поединок Юношеской лиги УЕФА
05 октября 2022, 08:12 |
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5 октября в 19:00 проходит ответный поединок первого раунда Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против польской команды «Заглембе» U-19.
Противостояние состоит из двух матчей. Первый поединок выиграли львовяне (1:0).
По договоренности сторон, команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.
Заглембе U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканала FC Rukh на MEGOGO.
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