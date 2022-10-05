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05 октября 2022, 08:12 |
136
0

Заглембе U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 19:00 поединок Юношеской лиги УЕФА

05 октября 2022, 08:12 |
136
0
Заглембе U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

5 октября в 19:00 проходит ответный поединок первого раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против польской команды «Заглембе» U-19.

Противостояние состоит из двух матчей. Первый поединок выиграли львовяне (1:0).

По договоренности сторон, команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Заглембе U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканала FC Rukh на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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