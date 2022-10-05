5 октября в 19:00 проходит ответный поединок первого раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против польской команды «Заглембе» U-19.

Противостояние состоит из двух матчей. Первый поединок выиграли львовяне (1:0).

По договоренности сторон, команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Заглембе U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканала FC Rukh на MEGOGO.