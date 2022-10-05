Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Это все здорово, но мы не можем останавливаться»
Наставник «Наполи» – о разгромной победе над «Аяксом»
Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал выездную победу над нидерландским «Аяксом» (6:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Это отличный результат, мы показали хороший футбол, постоянно прессинговали и все время пытались забить еще нашему непростому сопернику.
Это все здорово, но как только матч закончился, мы должны думать уже о следующем. Мы не можем останавливаться.
Я еще не получил ни от кого никаких поздравлений. Это всего лишь еще одна игра и она не меняет наши жизни. Мы отлично сыграли, и только это имеет значение», - сказал Спаллетти.
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