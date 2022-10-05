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Лига чемпионов
05 октября 2022, 07:25 | Обновлено 05 октября 2022, 07:40
325
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Это все здорово, но мы не можем останавливаться»

Наставник «Наполи» – о разгромной победе над «Аяксом»

05 октября 2022, 07:25 | Обновлено 05 октября 2022, 07:40
325
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Это все здорово, но мы не можем останавливаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал выездную победу над нидерландским «Аяксом» (6:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это отличный результат, мы показали хороший футбол, постоянно прессинговали и все время пытались забить еще нашему непростому сопернику.

Это все здорово, но как только матч закончился, мы должны думать уже о следующем. Мы не можем останавливаться.

Я еще не получил ни от кого никаких поздравлений. Это всего лишь еще одна игра и она не меняет наши жизни. Мы отлично сыграли, и только это имеет значение», - сказал Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Наполи Аякс Лига чемпионов
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Источник Sky Sport Italia
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