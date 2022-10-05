Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Это все здорово, но мы не можем останавливаться»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал выездную победу над нидерландским «Аяксом» (6:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это отличный результат, мы показали хороший футбол, постоянно прессинговали и все время пытались забить еще нашему непростому сопернику.

Это все здорово, но как только матч закончился, мы должны думать уже о следующем. Мы не можем останавливаться.

Я еще не получил ни от кого никаких поздравлений. Это всего лишь еще одна игра и она не меняет наши жизни. Мы отлично сыграли, и только это имеет значение», - сказал Спаллетти.