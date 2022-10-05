Реал Мадрид – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 22:00 матч 3-го тура Лиги чемпионов
5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».
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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Команда Игора Йовичевича стартовала с гостевой победы над «РБ Лейпциг» (4:1), а затем сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 6 очков из 6 возможных.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Реал Мадрид – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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Крупная победа Реала
2 голоса 66.67 %
Минимальная победа Реала
0 голосов 0.1 %
Ничья
1 голос 33.33 %
Минимальная победа Шахтера
0 голосов 0.1 %
Крупная победа Шахтера
0 голосов 0.1 %
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