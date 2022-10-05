5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Команда Игора Йовичевича стартовала с гостевой победы над «РБ Лейпциг» (4:1), а затем сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 6 очков из 6 возможных.

Реал Мадрид – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.