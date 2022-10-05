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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
05.10.2022 22:00 - : -
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 06:46 | Обновлено 05 октября 2022, 08:02
468
0

Реал Мадрид – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 22:00 матч 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 06:46 | Обновлено 05 октября 2022, 08:02
468
0
Реал Мадрид – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Команда Игора Йовичевича стартовала с гостевой победы над «РБ Лейпциг» (4:1), а затем сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 6 очков из 6 возможных.

Реал Мадрид – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 3-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Реал и Шахтер, который пройдет 5 октября в Мадриде.

Крупная победа Реала

2 голоса 66.67 %

Минимальная победа Реала

0 голосов 0.1 %

Ничья

1 голос 33.33 %

Минимальная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

Крупная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

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Источник Sport.ua
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