ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как впервые вернулся в страну после начала большой войны:

«Впервые я вернулся в Киев в апреле, приехал поездом из Польши. Тишина – это первое, что тебя бьет. Не знаю, путешествовали ли вы когда-то поездом по Украине. Если у них был такой опыт, то знаете, насколько это громко. Забитые вагоны, семьи громко разговаривают, дети бегают туда-сюда по коридорам и смеются. Тогда же было совсем иначе: тихо, полупустые вагоны, пустые лица, на которых нет никаких эмоций. Мы прибыли в зону войны, на платформе станции я видел солдат, которые ждали своих семей – матери, женщины и дети плакали в руках, семьи воссоединялись после месяцев разлуки.

После этого я гулял по улицам Киева с другом на протяжении нескольких часов. Хотел увидеть места с моего детства, убедиться, что они все еще стоят, обнять людей, испытать их эмоции. Это мой город, город, который я знаю, путешествуя вокруг метро еще ребенком. Каждый уголок имеет историю или воспоминание. Но сейчас все закрыто. Не могу представить, что на дорогах было всего несколько машин. Единственный настоящий звук был от сирены с воздушной тревогой – шесть или семь дней в день. В первый раз, когда ты слышишь ее, это действительно шокирует.

Нам нужно продолжать сбор средств и шутить их в поддержку тех, кто все еще в стране и потерял жилье. И нам нужно продолжать говорить правду о происходящем. Это мой приоритет. Посещал беженцев в Варшаве, где украинские дети, потерявшие свое жилье и родных и проехавшие тысячи километров в поисках жилья и безопасности, использовали спорт, чтобы попытаться преодолеть психологическую травму от войны.

Также встречался с другими топ-спортсменами, помогающими в поддержке. Встречался с Игой Свентек во время ее благотворительного матча для украинских беженцев в Кракове. Дал Роберту Левандовски (одному из первых спортсменов, занявшему позицию против россии) капитанскую повязку с украинскими цветами, чтобы он взял ее с собой на чемпионат мира. Мир спорта способен влиять на мысли и даже на политику, когда речь идет о войне.

В Ирпене в городе был отличный футбольный стадион, новая академия с тренировочными полями. Во время бомбежки одно поле осталось невредимым. Говорил с мэром об инициативе по сбору средств по восстановлению остальных полей, поскольку там осталось немало кратеров от бомб, обломков и осколков. Несмотря на это, я вижу группу детей, им до 12 лет, которые играют и бьют по мячу. Эти дети никогда не должны прожить то, из-за чего им пришлось играть в таких условиях. Это не место для детей. Но они все еще там, все еще сопротивляются. Вот что для меня дух Украины».