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WTA
05 октября 2022, 04:00 | Обновлено 05 октября 2022, 04:23
26
0

Что случилось? Цуренко снялась с турнира в Тунисе

На следующей неделе Леся заявлена на квалификацию турнира в Клуж-Напоке

05 октября 2022, 04:00 | Обновлено 05 октября 2022, 04:23
26
0
Что случилось? Цуренко снялась с турнира в Тунисе
WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) не сыграет на хардовом турнире серии WТА 250 в Монастире (Тунис).

Леся должна была встретиться с Диан Парри из Франции (WTA 65), однако снялась с соревнований. Причина пока неизвестна.

В итоге место Леси заняла лаки-лузер Армони Тан из Франции.

На следующей неделе Цуренко заявлена на квалификацию турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

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Источник Sport.ua
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