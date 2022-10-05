Что случилось? Цуренко снялась с турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) не сыграет на хардовом турнире серии WТА 250 в Монастире (Тунис).

Леся должна была встретиться с Диан Парри из Франции (WTA 65), однако снялась с соревнований. Причина пока неизвестна.

В итоге место Леси заняла лаки-лузер Армони Тан из Франции.

На следующей неделе Цуренко заявлена на квалификацию турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).