WTA05 октября 2022, 04:00 | Обновлено 05 октября 2022, 04:23
26
0
Что случилось? Цуренко снялась с турнира в Тунисе
На следующей неделе Леся заявлена на квалификацию турнира в Клуж-Напоке
05 октября 2022, 04:00 | Обновлено 05 октября 2022, 04:23
26
0
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) не сыграет на хардовом турнире серии WТА 250 в Монастире (Тунис).
Леся должна была встретиться с Диан Парри из Франции (WTA 65), однако снялась с соревнований. Причина пока неизвестна.
В итоге место Леси заняла лаки-лузер Армони Тан из Франции.
На следующей неделе Цуренко заявлена на квалификацию турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2022, 06:10 0
Главные новости за 3 октября на Sport.ua
Футбол | 05 октября 2022, 00:12 1
В другом матче группы «Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена
Футбол | 04.10.2022, 14:39
Футбол | 04.10.2022, 20:31
Теннис | 03.10.2022, 21:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2022, 09:45 8
03.10.2022, 16:38 15
03.10.2022, 21:10 7
04.10.2022, 15:17 2
03.10.2022, 19:10 14
Бокс
03.10.2022, 08:25 7
Война