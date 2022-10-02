Стала известна первая соперница Цуренко на турнире в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) узнала свою первую соперницу на хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Леся в 1/16 финала сыграет против 20-летней теннисистке из Франции Диан Парри (WTA 65).

Девушки еще ни разу не играли друг против друга.

Матч начнется 3 октября не ранее 15:00 по Киеву.

Ранее Марта Костюк снялась с турнира в Остраве.