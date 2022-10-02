WTA02 октября 2022, 15:17 |
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Стала известна первая соперница Цуренко на турнире в Тунисе
Украинка сыграет против 20-летней француженки
02 октября 2022, 15:17 |
83
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) узнала свою первую соперницу на хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
Леся в 1/16 финала сыграет против 20-летней теннисистке из Франции Диан Парри (WTA 65).
Девушки еще ни разу не играли друг против друга.
Матч начнется 3 октября не ранее 15:00 по Киеву.
Ранее Марта Костюк снялась с турнира в Остраве.
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