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WTA
02 октября 2022, 15:17 |
83
0

Стала известна первая соперница Цуренко на турнире в Тунисе

Украинка сыграет против 20-летней француженки

02 октября 2022, 15:17 |
83
0
Стала известна первая соперница Цуренко на турнире в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Диан Парри

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) узнала свою первую соперницу на хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Леся в 1/16 финала сыграет против 20-летней теннисистке из Франции Диан Парри (WTA 65).

Девушки еще ни разу не играли друг против друга.

Матч начнется 3 октября не ранее 15:00 по Киеву.

Ранее Марта Костюк снялась с турнира в Остраве.

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Леся Цуренко Диан Парри WTA Монастир
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Источник Sport.ua
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