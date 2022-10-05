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Чемпионат Франции
Аяччо
02.10.2022, FT 1 : 3
Клермон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 октября 2022, 02:56 | Обновлено 05 октября 2022, 03:12
76
0

ВИДЕО. Лучшие моменты. Видеообзоры результативного 9-го тура Лиги 1

Интересным получился очередной тур чемпионата Франции

05 октября 2022, 02:56 | Обновлено 05 октября 2022, 03:12
76
0
ВИДЕО. Лучшие моменты. Видеообзоры результативного 9-го тура Лиги 1
Ligue 1

Интересным получился очередной тур чемпионата Франции.

Смотрите видеообзоры матчей результативного 9-го тура Лиги 1.

Лига 1. 9-й тур

  • 30.09. Анже – Марсель – 0:3
  • 01.10. Страсбург – Ренн – 1:3
  • 01.10. ПСЖ – Ницца – 2:1
  • 02.10. Лорьян – Лилль – 2:1
  • 02.10. Аяччо – Клермон – 1:3
  • 02.10. Осер – Брест – 1:1
  • 02.10. Труа – Реймс – 2:2
  • 02.10. Тулуза – Монпелье – 4:2
  • 02.10. Монако – Нант – 4:1
  • 02.10. Ланс – Лион – 1:0

Турнирная таблица

30.09. Анже – Марсель – 0:3

01.10. Страсбург – Ренн – 1:3

01.10. ПСЖ – Ницца – 2:1

02.10. Лорьян – Лилль – 2:1

02.10. Аяччо – Клермон – 1:3

02.10. Осер – Брест – 1:1

02.10. Труа – Реймс – 2:2

02.10. Тулуза – Монпелье – 4:2

02.10. Монако – Нант – 4:1

02.10. Ланс – Лион – 1:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жодель Доссу (Клермон).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эльбасан Рашани (Клермон).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Авинель (Аяччо).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Грежон Киэ (Клермон).
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Источник Sport.ua
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