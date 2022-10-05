Франция05 октября 2022, 02:56 | Обновлено 05 октября 2022, 03:12
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ВИДЕО. Лучшие моменты. Видеообзоры результативного 9-го тура Лиги 1
Интересным получился очередной тур чемпионата Франции
05 октября 2022, 02:56 | Обновлено 05 октября 2022, 03:12
76
0
Интересным получился очередной тур чемпионата Франции.
Смотрите видеообзоры матчей результативного 9-го тура Лиги 1.
Лига 1. 9-й тур
- 30.09. Анже – Марсель – 0:3
- 01.10. Страсбург – Ренн – 1:3
- 01.10. ПСЖ – Ницца – 2:1
- 02.10. Лорьян – Лилль – 2:1
- 02.10. Аяччо – Клермон – 1:3
- 02.10. Осер – Брест – 1:1
- 02.10. Труа – Реймс – 2:2
- 02.10. Тулуза – Монпелье – 4:2
- 02.10. Монако – Нант – 4:1
- 02.10. Ланс – Лион – 1:0
Турнирная таблица
30.09. Анже – Марсель – 0:3
01.10. Страсбург – Ренн – 1:3
01.10. ПСЖ – Ницца – 2:1
02.10. Лорьян – Лилль – 2:1
02.10. Аяччо – Клермон – 1:3
02.10. Осер – Брест – 1:1
02.10. Труа – Реймс – 2:2
02.10. Тулуза – Монпелье – 4:2
02.10. Монако – Нант – 4:1
02.10. Ланс – Лион – 1:0
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жодель Доссу (Клермон).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эльбасан Рашани (Клермон).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Авинель (Аяччо).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Грежон Киэ (Клермон).
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