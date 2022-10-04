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04 октября 2022, 23:27 | Обновлено 04 октября 2022, 23:32
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0

Суарес может отправиться в МЛС после ЧМ-2022

35-летний уругваец завершать карьеру не намерен

04 октября 2022, 23:27 | Обновлено 04 октября 2022, 23:32
203
0
Суарес может отправиться в МЛС после ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий Луис Суарес, который в настоящий момент на родине, в Уругвае, защищает цвета клуба «Насьонал», может стать игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Произойти это может по завершении чемпионата мира 2022 года.

Ранее президент «Насьонала» Хосе Фуэнтес признался, что 35-летний Суарес покинет команду в конце 2022 года, когда истечет срок действия его контракта. Форвард сможет присоединиться к клубу МЛС из Лос-Анджелеса в статусе свободного агента.

Как известно, Луис Суарес вернулся в «Насьонал» летом этого года. Ранее он выступал в Европе за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Сборная Уругвая на групповой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с командами Южной Кореи, Португалии и Ганы.

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Луис Суарес Насьональ Монтевидео сборная Уругвая по футболу
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Источник RAC1
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