Суарес может отправиться в МЛС после ЧМ-2022

Нападающий Луис Суарес, который в настоящий момент на родине, в Уругвае, защищает цвета клуба «Насьонал», может стать игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Произойти это может по завершении чемпионата мира 2022 года.

Ранее президент «Насьонала» Хосе Фуэнтес признался, что 35-летний Суарес покинет команду в конце 2022 года, когда истечет срок действия его контракта. Форвард сможет присоединиться к клубу МЛС из Лос-Анджелеса в статусе свободного агента.

Как известно, Луис Суарес вернулся в «Насьонал» летом этого года. Ранее он выступал в Европе за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Сборная Уругвая на групповой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с командами Южной Кореи, Португалии и Ганы.