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20 сентября 2022, 14:07 |
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Суарес покинет Насьональ перед чемпионатом мира

Форвард вернулся в родной клуб на короткий срок

20 сентября 2022, 14:07 |
610
0
Суарес покинет Насьональ перед чемпионатом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В конце июля Луис Суарес вернулся в родной «Насьональ» в поисках игровой практики перед ЧМ-2022. Однако, как оказалось, ненадолго – он покинет клуб перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес:

«Когда чемпионат Уругвая закончится, Суарес уйдет, вот как мы организовали его соглашение. Это то, о чем мы договорились, и он приложил огромные усилия, чтобы приехать сюда.

Я говорю это во избежание ожиданий фанатов. Суарес уйдет. Мы спросили его, и он ответил то же, что и раньше».

На счету Суареса 4 гола в 8 матчах за «Насьональ».

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