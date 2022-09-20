Суарес покинет Насьональ перед чемпионатом мира

В конце июля Луис Суарес вернулся в родной «Насьональ» в поисках игровой практики перед ЧМ-2022. Однако, как оказалось, ненадолго – он покинет клуб перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес:

«Когда чемпионат Уругвая закончится, Суарес уйдет, вот как мы организовали его соглашение. Это то, о чем мы договорились, и он приложил огромные усилия, чтобы приехать сюда.

Я говорю это во избежание ожиданий фанатов. Суарес уйдет. Мы спросили его, и он ответил то же, что и раньше».

На счету Суареса 4 гола в 8 матчах за «Насьональ».