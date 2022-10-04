Бавария установила рекорд Лиги чемпионов

В домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов-2022/2023 «Бавария» одержала крупную победу над чешской «Викторией Пльзень» - 5:0.

Мюнхенцы выиграли 10-й матч кряду на групповом этапе Лиги чемпионов. В последний раз они теряли в квартете очки 1 декабря 2020 года в поединке с мадридским «Атлетико» (1:1).

Ранее в истории еще ни один клуб не побеждал на групповом этапе ЛЧ больше 10 раз подряд.

Как известно, 12 октября «Бавария» и «Виктория Пльзень» вновь выяснят отношения между собой, теперь – в Чехии.