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Лига чемпионов
04 октября 2022, 23:08 | Обновлено 04 октября 2022, 23:29
1376
1

Бавария установила рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенцы победили в 3-м туре чемпионского евротурнира

04 октября 2022, 23:08 | Обновлено 04 октября 2022, 23:29
1376
1
Бавария установила рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов-2022/2023 «Бавария» одержала крупную победу над чешской «Викторией Пльзень» - 5:0.

Мюнхенцы выиграли 10-й матч кряду на групповом этапе Лиги чемпионов. В последний раз они теряли в квартете очки 1 декабря 2020 года в поединке с мадридским «Атлетико» (1:1).

Ранее в истории еще ни один клуб не побеждал на групповом этапе ЛЧ больше 10 раз подряд.

Как известно, 12 октября «Бавария» и «Виктория Пльзень» вновь выяснят отношения между собой, теперь – в Чехии.

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Бавария Виктория Пльзень Лига чемпионов рекорд
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Источник Opta
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