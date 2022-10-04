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Англия
04 октября 2022, 21:28 |
602
0

Экс-тренер Шахтера проявляет интерес к работе с Вулверхэмптоном

А как же «Лилль» и Франция?

04 октября 2022, 21:28 |
602
0
Экс-тренер Шахтера проявляет интерес к работе с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который с начала текущего сезона работает во Франции с «Лиллем», проявляет интерес к трудоустройству в клубе английской Премьер-лиги «Вулверхэмптоне».

«Волки» накануне уволили земляка Фонсеки Бруну Лаже, и теперь экстренно подыскивают нового наставника.

Помимо Фонсеки интерес к работе с «Вулверхэмптоном» проявил испанец Рафаэль Бенитес, но оба они не являются фаворитами для руководства «волков». Таковым источник называет 53-летнего итальянского экс-наставника «Ромы» Эусебио Ди Франческо, последней командой которого была «Верона».

Отмечается, что переговоры между «Вулверхэмптоном» и Ди Франческо уже стартовали, а итальянец выразил желание попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Напомним, Паулу Фонсека возглавил «Лилль» летом, подписав с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

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Источник 90min
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