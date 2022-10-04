Соболь и Яремчук начнут в запасе матч Брюгге с Атлетико
Поединок 3-го тура ЛЧ начнется в 22:00 по Киеву
Бельгийский «Брюгге» огласил состав команды на встречу 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В старте фландрийцев отсутствуют украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук – они начнут игру на скамейке запасных команды.
Поединок «Брюгге» – «Атлетико» начнется в 22:00 по киевскому времени на поле арены «Ян Брейдел» в Брюгге.
Напомним, Эдуард Соболь в крайнем матче «Брюгге» в чемпионате Бельгии с «Мехеленом» (3:0) стал автором гола-красавца. Как следствие, украинец в итоге попал в символическую сборную 10-го тура бельгийской Лиги Жупиле.
Presenting our 𝘁𝗲𝗮𝗺 for tonight! ⚔️ #CluAtl #UCL pic.twitter.com/BJHxXOKCm2— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 4, 2022
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