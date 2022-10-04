Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку тому, сколько игрового времени получает бельгиец Эден Азар, а также назвал игрока, у которого имеется неприкасаемая позиция в заявке коллектива.

«По поводу игрового времени Эден со мной не говорил. У него много конкурентов. Его ситуация вполне ясна. Он хорошо ее понимает, как и другие футболисты.

В «Реале» высокая конкуренция. Единственный игрок, чье место в основе команды не обсуждается – это Карим Бензема», – признался Анчелотти.

В среду, 5 октября, «Реал» в матче 3-го тура Лиги чемпионов примет донецкий «Шахтер». Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти рассказал о планах работы с «Реалом».