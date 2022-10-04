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  4. Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Испания
04 октября 2022, 20:31 | Обновлено 04 октября 2022, 21:29
2916
1

Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала

Главный тренер мадридцев – о нынешнем составе команды

04 октября 2022, 20:31 | Обновлено 04 октября 2022, 21:29
2916
1
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку тому, сколько игрового времени получает бельгиец Эден Азар, а также назвал игрока, у которого имеется неприкасаемая позиция в заявке коллектива.

«По поводу игрового времени Эден со мной не говорил. У него много конкурентов. Его ситуация вполне ясна. Он хорошо ее понимает, как и другие футболисты.

В «Реале» высокая конкуренция. Единственный игрок, чье место в основе команды не обсуждается – это Карим Бензема», – признался Анчелотти.

В среду, 5 октября, «Реал» в матче 3-го тура Лиги чемпионов примет донецкий «Шахтер». Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти рассказал о планах работы с «Реалом».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Эден Азар
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Источник Marca
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Петр Яновский
И это челу будет 35 через 2 месяца
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