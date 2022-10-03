Испания03 октября 2022, 18:52 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хочу оставаться в Реале еще и еще»
Итальянский тренер не планирует покидать Мадрид
03 октября 2022, 18:52 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, сколько еще хочет работать с мадридским клубом:
«Хочу остаться в «Реале» еще на год, и еще на год, и еще. Я счастлив и доволен здесь».
Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа пропустит матч против «Шахтера».
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