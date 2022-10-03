Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хочу оставаться в Реале еще и еще»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, сколько еще хочет работать с мадридским клубом:

«Хочу остаться в «Реале» еще на год, и еще на год, и еще. Я счастлив и доволен здесь».

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа пропустит матч против «Шахтера».