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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хочу оставаться в Реале еще и еще»
Испания
03 октября 2022, 18:52 |
276
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хочу оставаться в Реале еще и еще»

Итальянский тренер не планирует покидать Мадрид

03 октября 2022, 18:52 |
276
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хочу оставаться в Реале еще и еще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, сколько еще хочет работать с мадридским клубом:

«Хочу остаться в «Реале» еще на год, и еще на год, и еще. Я счастлив и доволен здесь».

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа пропустит матч против «Шахтера».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Источник твиттер Николо Скиры
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