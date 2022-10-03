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  4. Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Лига чемпионов
03 октября 2022, 16:38 |
398
1

Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера

Основной голкипер «Реала» не успеет восстановиться к среде

03 октября 2022, 16:38 |
398
1
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит поединок третьего тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится в среду, 5 октября.

По информации испанских СМИ, Куртуа не успеет восстановиться после травмы спины, из-за которой он вчера пропустил матч против «Осасуны» (ничья 1:1). Цель Куртуа – полностью восстановиться к Эль Класико против «Барселоны» (16 октября).

Таким образом, в матче против «Шахтера» ворота «Реала», скорее всего, снова будет защищать Андрей Лунин. Для голкипера сборной Украины это будет дебютный матч в Лиге чемпионов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа травма Лига чемпионов Реал - Шахтер
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Источник El Chiringuito
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Хутин Пуйло
Это Шахтеру не поможет)
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