Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Основной голкипер «Реала» не успеет восстановиться к среде
Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит поединок третьего тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится в среду, 5 октября.
По информации испанских СМИ, Куртуа не успеет восстановиться после травмы спины, из-за которой он вчера пропустил матч против «Осасуны» (ничья 1:1). Цель Куртуа – полностью восстановиться к Эль Класико против «Барселоны» (16 октября).
Таким образом, в матче против «Шахтера» ворота «Реала», скорее всего, снова будет защищать Андрей Лунин. Для голкипера сборной Украины это будет дебютный матч в Лиге чемпионов.
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