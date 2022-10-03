Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит поединок третьего тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится в среду, 5 октября.

По информации испанских СМИ, Куртуа не успеет восстановиться после травмы спины, из-за которой он вчера пропустил матч против «Осасуны» (ничья 1:1). Цель Куртуа – полностью восстановиться к Эль Класико против «Барселоны» (16 октября).

Таким образом, в матче против «Шахтера» ворота «Реала», скорее всего, снова будет защищать Андрей Лунин. Для голкипера сборной Украины это будет дебютный матч в Лиге чемпионов.