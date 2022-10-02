Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе «Реала» в матче против «Осасуны».

Поединок 7-го тура Ла Лиги начнется в Мадриде 2 октября в 22:00 по Киеву.

Недавно бельгийский голкипер галактикос Тибо Куртуа получил травму.

ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны