Испания02 октября 2022, 20:32 | Обновлено 02 октября 2022, 20:48
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ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
Недавно бельгийский голкипер галактикос Тибо Куртуа получил травму
02 октября 2022, 20:32 | Обновлено 02 октября 2022, 20:48
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Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе «Реала» в матче против «Осасуны».
Поединок 7-го тура Ла Лиги начнется в Мадриде 2 октября в 22:00 по Киеву.
Недавно бельгийский голкипер галактикос Тибо Куртуа получил травму.
ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
📋✅ Our starting XI 🆚 @osasuna_en! #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/HyEv6I6dYZ— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 2, 2022
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