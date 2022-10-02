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Испания
02 октября 2022, 20:32 | Обновлено 02 октября 2022, 20:48
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0

ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны

Недавно бельгийский голкипер галактикос Тибо Куртуа получил травму

02 октября 2022, 20:32 | Обновлено 02 октября 2022, 20:48
750
0
ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе «Реала» в матче против «Осасуны».

Поединок 7-го тура Ла Лиги начнется в Мадриде 2 октября в 22:00 по Киеву.

Недавно бельгийский голкипер галактикос Тибо Куртуа получил травму.

ФОТО. Лунин заявлен в стартовом составе Реала на матч против Осасуны

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Реал - Осасуна чемпионат Испании по футболу стартовые составы
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Источник Sport.ua
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