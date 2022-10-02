Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Осасуны

Мадридский «Реал» объявил о травме основного вратаря Тибо Куртуа. У 30-летнего бельгийца диагностировали повреждение спины.

Серьезность травмы и сроки восстановления станут известны после более детального обследования.

По данным источника, в сегодняшнем домашнем матче 7-го тура Ла Лиги с «Осасуной» место в воротах займет украинец Андрей Лунин, который еще не выходил на поле в этом сезоне.

Матч «Реал» – «Осасуна» состоится сегодня, 2 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

Напомним, 5 и 11 октября «Реал» проведет два матча против «Шахтера» в Лиге чемпионов. Ожидается, что в первом матче с «горняками» точно сыграет Лунин.