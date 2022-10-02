Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
Испания
02 октября 2022, 16:51 | Обновлено 02 октября 2022, 16:52
1712
4

Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Осасуны

Украинский голкипер сыграет в связи с травмой Тибо Куртуа

02 октября 2022, 16:51 | Обновлено 02 октября 2022, 16:52
1712
4
Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» объявил о травме основного вратаря Тибо Куртуа. У 30-летнего бельгийца диагностировали повреждение спины.

Серьезность травмы и сроки восстановления станут известны после более детального обследования.

По данным источника, в сегодняшнем домашнем матче 7-го тура Ла Лиги с «Осасуной» место в воротах займет украинец Андрей Лунин, который еще не выходил на поле в этом сезоне.

Матч «Реал» – «Осасуна» состоится сегодня, 2 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

Напомним, 5 и 11 октября «Реал» проведет два матча против «Шахтера» в Лиге чемпионов. Ожидается, что в первом матче с «горняками» точно сыграет Лунин.

По теме:
Матчи Ла Лиги будут начинаться с минуты молчания
ХАВИ: «Счастлив, потому что эта команда хороша»
Кадис – Вильярреал – 0:0. Хетафе – Вальядолид – 2:3. Видео голов и обзор
Андрей Лунин Карло Анчелотти Тибо Куртуа Осасуна Реал Мадрид Реал - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Managing Madrid
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Футбол | 02 октября 2022, 10:45 3
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье

Отношения между женой экс-футболиста «Реала» и ее невесткой пресса характеризует как напряженные

Ман Сити – Ман Юнайтед. Выйдет ли Роналду на поле у гостей?
Футбол | 02 октября 2022, 15:40 0
Ман Сити – Ман Юнайтед. Выйдет ли Роналду на поле у гостей?
Ман Сити – Ман Юнайтед. Выйдет ли Роналду на поле у гостей?

2 октября в 16:00 пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-лиги

Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Футбол | 01.10.2022, 19:04
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Футбол | 01.10.2022, 18:58
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 02.10.2022, 15:25
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Божечки, дочекалися травми Куртуа. Алілуйа. Слава богам ))) Давай там, лікуйся, не поспішай, Тібо.
Лунін чекав цього чотири роки. Капець той Куртуа залізний.
Ответить
+3
Zhez53
Получается, что благодаря доверия Петракова, Лунин своей игрой доказал Анчелотти, что Куртуа может спокойно залечивать свои травмы. 
Ответить
+2
Злий Глобинець
Так це Андрій і проти Шахтаря зіграє. О, то у гірників з'являються деякі шанси в матчі з РМ. Тому що збірники добре знають, як грає Лунін у воротах!
Ответить
+1
Tasha19
Лунін нарешті розібрався, чк працює та магія вуду))))
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
30.09.2022, 17:27 37
Война
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
01.10.2022, 12:10 20
Футбол
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
30.09.2022, 18:58 5
Футбол
Промоутер Фьюри: «Тайсон готов боксировать с Усиком в феврале или марте»
Промоутер Фьюри: «Тайсон готов боксировать с Усиком в феврале или марте»
30.09.2022, 16:58
Бокс
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности