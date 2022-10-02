Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Осасуны
Украинский голкипер сыграет в связи с травмой Тибо Куртуа
Мадридский «Реал» объявил о травме основного вратаря Тибо Куртуа. У 30-летнего бельгийца диагностировали повреждение спины.
Серьезность травмы и сроки восстановления станут известны после более детального обследования.
По данным источника, в сегодняшнем домашнем матче 7-го тура Ла Лиги с «Осасуной» место в воротах займет украинец Андрей Лунин, который еще не выходил на поле в этом сезоне.
Матч «Реал» – «Осасуна» состоится сегодня, 2 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Напомним, 5 и 11 октября «Реал» проведет два матча против «Шахтера» в Лиге чемпионов. Ожидается, что в первом матче с «горняками» точно сыграет Лунин.
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Лунін чекав цього чотири роки. Капець той Куртуа залізний.