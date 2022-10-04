ВИДЕО. Грэм ПОТТЕР: «Игра с Миланом – большой вызов для нас»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер признался, что его подопечных ждет совершенно другая игра, нежели была в предыдущем туре Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Он заявил, что верит в силу своей команды, которая будет играть в родных стенах.

С наставником «аристократов» согласие выразил защитник Калиду Кулибали. Он заявил, что плохой старт в турнире обязывает «Челси» побеждать.

Матч «Челси» – «Милан» состоится в среду, 5 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени. «Челси» в таблице группы Е занимает 4 место, имея 1 очко. «Милан» лидирует с 4 пунктами.